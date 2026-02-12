Pellegatti | Il Milan è più forte del Pisa ma i nerazzurri sono stati abbastanza sfortunati

Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha commentato la sfida di domani sera tra Pisa e i rossoneri. Secondo lui, il Milan è più forte del Pisa, ma ci sono state anche sfortune che hanno influenzato le ultime partite. Pellegatti si aspetta una gara difficile, ma resta fiducioso nella squadra di Pioli.

Nel suo canale YouTube, il giornalista e conduttore televisivo Sandro Sabatini ha ospitato ai suoi microfoni Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, che ha voluto spendere alcune parole su Pisa-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole in merito. "Potrei dire ma il Pisa è pericoloso, eccetera, il Milan è più forte del Pisa. Il Pisa ha l'incognita dell'allenatore, però il Pisa è una squadra che quando perde raramente ha avuto delle brutte sconfitte, ma raramente viene surclassata dall'avversario. È una squadra che è stata abbastanza sfortunata nei risultati perché alla fine perdeva ma magari non meritava di perdere". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

