L' Inter soffre a Pisa ma ci pensa Lautaro | doppietta e i nerazzurri adesso sono a -1 dal Milan

Pisa-Inter 0-2 RETI: 24' st e 38' st Lautaro Martinez. PISA (3-5-2): Scuffet 6; Caracciolo 5.5, Albiol 5.5 (35' st Lorran sv), Canestrelli 5.5; Tourè 6.5, Piccinini 6.5 (26' st Tramoni 5.5), Aebischer 5, Marin 6, Angori 6 (26' st Leris 5.5); Meister 6 (45' st Moreo sv), Nzola 6.5 (45' st Buffon sv). In panchina: Nicolas, Vukovic, Bonfanti, Calabresi, Coppola, Hojholt, Maucci, Bettazzi. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Inter soffre a Pisa ma ci pensa Lautaro: doppietta e i nerazzurri adesso sono a -1 dal Milan

