Rosenior | Il Napoli è una squadra molto forte sono stati sfortunati e possono ancora passare il turno

Rosenior, allenatore del Chelsea, ha commentato la sfida di Champions contro il Napoli, sottolineando la forza della squadra partenopea e la loro sfortuna recente. Ha evidenziato che il Napoli può ancora qualificarsi, mantenendo un atteggiamento rispettoso e concentrato sulla partita. Le dichiarazioni di Rosenior riflettono l’importanza di una prestazione attenta e strategica in questa fase della competizione.

Liam Rosenior, tecnico del Chelsea, ha presentato così la sfida di Champions contro il Napoli. Le parole di Rosenior. Cosa pensi del passato di Conte a Londra? «Ho tantissimo rispetto per lui, come giocatore era fantastico, ha avuto una carriera eccezionale anche da allenatore, trasmette la sua stessa passione anche ai calciatori, all’epoca lavorò benissimo con Hazard. Ha vinto tantissimo, anche lo scudetto qui a Napoli.» Cole Palmer e Sterling «Palmer è un giocatore fantastico, con noi, le tempistiche di questi rumors di mercato sono particolari, non ho aggiornamenti su Sterling. Dovrò avere una conversazione con Aaron Ansemino (giocatore che dovrebbe rientrare dal prestito) non prima di giovedì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

