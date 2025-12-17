Dumfries, recentemente infortunato, ha condiviso un messaggio importante sui social, annunciando il suo stato di recupero e il desiderio di tornare in campo al più presto. L’olandese, determinato a superare l’infortunio, vuole rassicurare i tifosi e l’ambiente interista, puntando a un rapido ritorno per contribuire alla squadra.

Infortunio Dumfries, il difensore sui social fa un annuncio molto importante: le parole dell'olandese dopo l'operazione

Infortunio Dumfries, l’olandese spinge per un recupero in poco tempo e dare una mano all’Inter. Il suo messaggio sui social Il recente infortunio di Dumfries ha tenuto in apprensione l’ambiente interista, ma le ultime notizie arrivano direttamente dal diretto interessato. Pochi istanti dopo l’uscita dalla sala operatoria, Denzel Dumfries ha voluto rassicurare tifosi e compagni . Calcionews24.com

