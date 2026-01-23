Quando lo stile raddoppia | sappiamo già quali saranno le coppie più glamorous del 2026

Le coppie più glamour del 2026 sono già evidenti, grazie alla loro complicità e al modo in cui i loro outfit esprimono sintonia. Recentemente al centro dell’attenzione, continuano a catturare l’interesse con look raffinati o molto di tendenza. Osservare le loro scelte di stile, anche negli scatti spontanei, offre uno sguardo autentico sulla moda e l’eleganza che definiscono il panorama delle coppie più influenti del prossimo futuro.

Zoë Kravitz e Harry Styles incarnano perfettamente questa idea di un gusto condiviso. Le immagini che, dall'estate scorsa, circolano sui social, li mostrano insieme, mano nella mano, perfettamente in sintonia anche nella scelta del look. Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae, così come Natalia Dyer e Charlie Hceaton, ci piacciono per lo stesso motivo: la loro complicità è evidente, e si riflette in una coerenza estetica che racconta molto del loro legame. Sempre impeccabili sui red carpet, alle sfilate e agli eventi, è negli scatti rubati che queste coppie danno il meglio di sé. È lì, lontani dai riflettori e dai dress code, che emerge l'autenticità: una sintonia reale, non costruita, che si riflette nei loro outfit. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

