2026 l’anno dei matrimoni vip | ecco quali sono le coppie che si sposeranno

Il 2026 si prospetta come un anno ricco di matrimoni tra personaggi noti. Musica, sport, televisione e social sono i settori rappresentati dalle coppie che sceglieranno di unire le loro vite. Questo calendario di nozze vip testimonia l’interesse pubblico verso le storie di amore di figure di spicco, consolidando il panorama degli eventi più attesi dell’anno.

Il 2026 si annuncia come un anno particolarmente affollato di fiori d'arancio. Tra star della musica, campioni dello sport, volti amatissimi della televisione e creator seguitissimi dai più giovani, il calendario dei matrimoni vip è già fitto di date cerchiate in rosso. C'è chi sogna cerimonie intime e riservate e chi, invece, trasforma il "sì" in un vero e proprio evento mediatico. In comune, però, resta il desiderio, forse più forte che mai, di credere che l'amore possa durare per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: nozze da fuoriclasse. Se c'è un " signore degli anelli " nel 2026, quello è senza dubbio Cristiano Ronaldo.

