Feste di Natale | sempre più italiani preferiscono un viaggio all’estero e trovare le ricette su ChatGpt

Sempre più italiani decidono di intraprendere un viaggio per le feste di Natale e sempre meno si lasciano ispirare da internet per ricette di pranzi e cene nel periodo di dicembre. A dirlo è una ricerca MCO Report, che ha riassunto le ricerche online su Google Trends degli utenti durante le festività. I dati hanno dimostrato un calo del 54% della query pranzo di Natale, e un aumento quasi raddoppiato di circa il 100%) di dove andare a Natale e dove andare a dicembre. – Notizie.com Secondo la ricerca, già il 73% degli italiani ha prenotato un viaggio di qualche giorno in vista di dicembre. Notizie.com

