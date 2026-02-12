Pd in piazza a Modena contro il Ddl sulla violenza sessuale | Senza consenso è stupro

La protesta si svolge domenica 15 febbraio in piazza Grande, con una manifestazione contro il ddl sulla violenza sessuale. I partecipanti gridano “Senza consenso è stupro!” e chiedono che la legge venga rivista. La piazza si riempie di cittadini che vogliono far sentire la loro voce contro il testo di legge approvato dal governo. La mobilitazione si inserisce in una giornata di proteste in tutta Italia.

I dem protestano per ribadire la contrarietà alla marcia indietro del Governo che ha eliminato il tema del consenso esplicito nel Disegno di legge sulla violenza sessuale "Senza consenso è stupro!". Questa la parola d'ordine della mobilitazione nazionale contro il 'DDL Bongiorno' sulla violenza sessuale, che domenica 15 febbraio vedrà una sua tappa anche a Modena, in piazza Grande. Ad aderire, tra gli altri, anche la Conferenza delle Donne democratiche, la Federazione provinciale del Partito Democratico e il Pd della città di Modena. "Come hanno evidenziato praticamente tutte le associazioni che si battono contro la violenza sulle donne, un DDL così concepito rimette al centro il sospetto sulla vittima e le valutazioni morali sul suo comportamento e sulla sua prontezza di reazione alle aggressioni, mentre l'autore della violenza continua a beneficiare di margini di ambiguità.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Il 15 febbraio, Piazza del Plebiscito a Napoli si riempie di persone che vogliono dire basta alla violenza sessuale.

