Virzì dopo anni rivela | Ecco perché ho sposato Micaela Ramazzotti La morte di mia madre? Non la richiamai suonò il telefono ed era l' infermiere

Paolo Virzì, noto regista e sceneggiatore, rivela dettagli inediti sulla sua vita e carriera, tra cui il motivo del suo matrimonio con Micaela Ramazzotti e i momenti più difficili, come la perdita della madre. In un'intervista al Corriere della Sera, l'autore di

Paolo Virzì, 61 anni, livornese ma romano d’adozione: sceneggiatore, regista. Il suo ultimo film si intitola Cinque Secondi e ne ha parlato al Corriere della Sera, lasciandosi andare anche ad alcune rivelazioni sulla vita privata: il (difficile) divorzio da Micaela Ramazzotti, la nuova compagna e. Today.it 8 e mezzo di Luciano Stella ? Virzì, ritrovarsi dopo quei “Cinque secondi”. - facebook.com facebook © Today.it - Virzì dopo anni rivela: "Ecco perché ho sposato Micaela Ramazzotti. La morte di mia madre? Non la richiamai, suonò il telefono ed era l'infermiere"