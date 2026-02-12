Pattinatore perde controllo e travolge un cameraman in pista | brividi a Milano Cortina

Un incidente ha scosso la gara di short track a Milano Cortina. Durante la corsa, il pattinatore Roussel ha perso il controllo e ha travolto un cameraman che si trovava sulla pista. La scena è stata forte, con una botta tremenda che ha lasciato tutti senza parole. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere il camerman, mentre i presenti assistivano increduli. La gara è stata subito interrotta e si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

