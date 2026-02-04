Minions vietati a Milano-Cortina 2026 il pattinatore spagnolo Sabate costretto a cambiare musica

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il pattinaggio artistico entra nel vivo di una polemica. Il pattinatore spagnolo Sabate ha dovuto cambiare musica perché i Minions sono stati vietati. La decisione ha già suscitato qualche polemica tra gli atleti e gli organizzatori.

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il pattinaggio artistico si trova già alle prese con un piccolo caso probabilmente destinato a far discutere. Il protagonista è Tomas-Llorenc Guarino Sabate, sei volte campione di Spagna, che non potrà esibirsi con la musica del suo programma corto, un medley ispirato ai film dei Minions, a causa di problemi di copyright. Ad annunciarlo è stato lo stesso atleta sui social. “Purtroppo, a pochi giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi, mi è stato comunicato che non mi è più permesso utilizzare questo programma a causa di problemi di copyright”, ha spiegato Sabate, definendo la notizia “incredibilmente deludente”, soprattutto per essere arrivata così vicino alla competizione più importante della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

