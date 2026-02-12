Pattinaggio su ghiaccio a Milano Cortina | notti stellate e cristalli nei costumi sul podio

Ieri sera a Milano Cortina si è svolta la gara di pattinaggio di figura alle Olimpiadi, con la vittoria della squadra francese. Gli atleti hanno dato spettacolo con coreografie eleganti e costumi scintillanti sotto le luci delle notti stellate. La competizione è stata molto combattuta, ma alla fine i francesi hanno conquistato il podio, lasciando gli altri in secondo piano. La tensione era alta, e il pubblico ha applaudito forte ogni salto e piroetta.

Ieri alle Olimpiadi di Milano Cortina si è tenuta la gara di pattinaggio di figura, dove a trionfare è stata la nazionale francese. Quali sono i significati simbolici nascosti nei look dei vincitori?.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Cortina Milano Cortina 2026, gli sport del ghiaccio azzurri sul podio in 4 discipline: è storia A quattro giorni dalla Cerimonia d’Apertura, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 segnano subito un record. Pattinaggio su ghiaccio: come si svolge la velocità, le regole e le gare dei Giochi 2026 a Milano-Cortina A Milano-Cortina si avvicinano i Giochi Olimpici invernali e con essi anche il pattinaggio di velocità. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli obiettivi dei fratelli Arianna e Pietro Sighel Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, mercoledì 11 febbraio; Guignard e Fabbri danzano sul ghiaccio con un sogno: trasformare Diamanti in bronzo; Milano Cortina, pattinaggio: Conti e Macii volano sul ghiaccio sulle note di Caruso - VIDEO; Olimpiadi invernali 2026, le coppie di innamorati in gara a Milano Cortina. Il salto proibito di Ilia Malinin: a 21 anni è il nuovo dio del pattinaggio. Quel messaggio nascosto fra un quadruplo e l’altroTutto tecnica ed emozione, il 'Quad God' ('il dio dei quadrupli') ha assicurato l'oro agli Stati Uniti. La sua voce accompagna la musica: Iniziate da dove nessun sentiero è ancora stato tracciato ... quotidiano.net Charlène Guignard e Marco Fabbri, stasera la danza di addio al ghiaccio. Un finale tra luci e ombre (dei giudici) alle Olimpiadi invernali 2026Dal cincillà Molly alle cinture di sicurezza d’aereo per l'outfit: 16 anni insieme, dentro e fuori dal ghiaccio, per inseguire l'unica medaglia che manca nella loro scatola. La coppia più longeva de ... vogue.it I militari inviati a presidiare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono costretti ad alloggiare in strutture fatiscenti, senza docce. Svolgono turni da 14 ore e senza neanche un bagno chimico nelle vicinanze. facebook Milano-Cortina, #Mattarella assiste al super G femminile sulla pista delle Tofane x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.