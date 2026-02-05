Pattinaggio su ghiaccio | come si svolge la velocità le regole e le gare dei Giochi 2026 a Milano-Cortina

A Milano-Cortina si avvicinano i Giochi Olimpici invernali e con essi anche il pattinaggio di velocità. La gara si terrà su una pista di 400 metri, dove gli atleti daranno il massimo per conquistare le medaglie. È uno sport che richiede grande precisione e velocità, e le prove saranno molto intense. Gli atleti si sfideranno in discipline che metteranno alla prova la loro abilità sul ghiaccio, davanti a pubblico e appassionati pronti a tifare.

