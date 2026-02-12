Patch critica nel Blocco Note | ecco cosa permetteva

Il mese di febbraio 2025 ha portato una notizia inaspettata per gli utenti Windows. Microsoft ha rilasciato un aggiornamento che risolve una falla critica nel Blocco Note, software presente in tutte le versioni del sistema operativo sin dalla prima release. La vulnerabilità potrebbe aver permesso a malintenzionati di eseguire codice dannoso o compromettere i dati degli utenti, ma ora è stata chiusa con questa patch. Microsoft invita tutti a installare subito l’aggiornamento per mettere in sicurezza i loro dispositivi.

Il Patch Tuesday di febbraio 2025 ha riservato una sorpresa: Microsoft ha corretto una vulnerabilità critica nel leggendario Blocco Note, presente in Windows sin dalla versione 1.0. La falla, identificata come CVE-2026-20841, consentiva l’esecuzione remota di codice tramite link Markdown manipolati, senza alcun avviso di sicurezza all’utente. Un esempio lampante di come anche strumenti semplici possano nascondere rischi significativi quando evolvono con nuove funzionalità. Il problema nasce dalla completa riscrittura di Blocco Note in Windows 11. Con la rimozione di WordPad, Microsoft ha trasformato l’editor di testo in uno strumento ibrido, capace di gestire sia file di testo semplice sia documenti formattati. 🔗 Leggi su Billipop.com

Approfondimenti su Patch Tuesday 2025

Ultime notizie su Patch Tuesday 2025

