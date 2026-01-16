L’amministrazione comunale ha confermato anche per quest’anno la collaborazione con la fondazione Ospedale Caimi e l’associazione Volon Vailate, garantendo la distribuzione a domicilio dei pasti agli anziani senza aumenti di prezzo. Questa iniziativa permette di assicurare un servizio essenziale, mantenendo l’attenzione alle esigenze delle persone più fragili e contribuendo al loro benessere quotidiano.

Pasti a domicilio, avanti tutta e senza aumenti. Anche per quest’anno l’amministrazione comunale ha confermato il proseguimento della collaborazione con la fondazione ospedale Caimi e l’associazione Volon Vailate per la distribuzione a domicilio dei pasti agli anziani. "Si prospettava – spiega l’assessore ai servizi sociali Barbara Bonafé – un aumento del costo del servizio pari a circa euro 2.000 euro l’anno, che sarebbe ricaduto sulla cittadinanza (da 80 a 90 euro a testa per un anno), ma che è stato prontamente assorbito e attutito. Andando ad agire sulla fornitura degli imballaggi, è stato risolto l’ingombro agevolando il trasporto e mantenendo lo standard qualitativo del pasto e quello del servizio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sì ai pasti a domicilio, senza rincari

Leggi anche: Anteas e Rsa. Pasti a domicilio agli anziani

Leggi anche: Pasti a domicilio, il costo s’impenna. La minoranza: "Prezzi insostenibili"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trasporto e consegna di pasti a domicilio: quale trattamento IVA? - La prestazione di servizio consistente nel trasporto e nella consegna di pasti a domicilio non può considerarsi accessoria al servizio di fornitura pasti ai fini della fruizione del medesimo ... ipsoa.it

102 ? 3 Scoperte SCIOCCANTI! Perché ai ricercatori di Harvard è stato VIETATO attaccare la dieta ...

Partito in data odierna il servizio di consegna pasti a domicilio. Il progetto “pasti a domicilio” è stato attivato grazie alla collaborazione tra i comuni di Albosaggia e Faedo e la cooperativa sociale Il Sentiero che gestisce la mensa scolastica di Albosaggia. Quest facebook