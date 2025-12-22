Bari oltre 16.400 pasti alle persone senza dimora nel 2025 grazie a JTI Italia e Fondazione Progetto Arca
16.424 pasti distribuiti alle persone senza dimora a Bari nel 2025 grazie al progetto Cucina Mobile, promosso da Fondazione Progetto Arca e JTI Italia. Un intervento che, attraverso una cucina itinerante attiva sul territorio, ha garantito un sostegno quotidiano a chi vive in condizioni di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
