Bari oltre 16.400 pasti alle persone senza dimora nel 2025 grazie a JTI Italia e Fondazione Progetto Arca

Natale solidale: oltre 4.500 pasti caldi contro la povertà alimentare - L'XI edizione dell'evento porta pasti caldi in 17 città tra Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria, combattendo spreco e povertà ... baritoday.it

In sei mesi distribuiti oltre 25mila pasti ai senza dimora di Padova e Bari - Sono stati oltre 25mila i pasti distribuiti alle persone senza dimora di Padova e Bari e circa 1. vita.it

BARI - Oltre 140 posti auto in un’area riqualificata e sostenibile a servizio del quartiere e del waterfront - facebook.com facebook

Bari, nel 2025 quasi 600 arresti e oltre 170 chili di droga sequestrati: ecco il bilancio della polizia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.