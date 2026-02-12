Pastena tamponamento sul Lungomare Marconi | auto finisce contro un edificio un ferito

Una macchina ha tamponato un edificio sul Lungomare Marconi a Pastena questa mattina. L’incidente si è verificato tra il tratto in direzione del centro e una traversa di via Gaetano del Mercato. Una persona è rimasta ferita e portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Paura nella mattinata di oggi nel quartiere Pastena, dove si è verificato un incidente stradale nel tratto compreso tra il Lungomare Marconi, in direzione del centro cittadino, e una traversa di via Gaetano del Mercato. Secondo le prime informazioni, per motivi ancora in fase di accertamento, un’auto avrebbe tamponato un altro veicolo con un impatto particolarmente violento. A riportare le conseguenze maggiori sarebbe stata una Peugeot 2008, che dopo lo scontro ha terminato la propria corsa contro le mura di un edificio, riportando danni rilevanti sulla fiancata lato guida. Il conducente è rimasto ferito ed è stato assistito sul posto dai soccorsi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pastena, tamponamento sul Lungomare Marconi: auto finisce contro un edificio, un ferito Approfondimenti su Pastena Lungomare Marconi Incidente a Pastena: auto sbanda e finisce contro i dissuasori sul marciapiede Maltempo, si apre voragine sul lungomare di Santa Teresa Riva: auto ci finisce dentro, un ferito Nella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pastena Lungomare Marconi Pastena, riporoposto il porto turistico con 450 posti barca, piazza e lungomareStampaTorna d’attualità dopo oltre 10 anni il progetto per la realizzazione della Marina di Pastena. La società Polo Nautico – come riporta, anche in apertura della prima pagina, il quotidiano La Cit ... salernonotizie.it Liratv. . Aggressione su lungomare Marconi, arrestato un 35enne Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #eseiprotagonista #lungomare #35enne #arrestato #avrebbe #Salerno #sera #uomo #violenza - facebook.com facebook #muoversivenezia| Lido dalle ore 11.00 alle 20.00 di venerdì 13 febbraio 2026 per la chiusura al traffico di un tratto di Lungomare Marconi, p.le Bucintoro, Gran Viale Santa Maria Elisabetta e un tratto di Lungomare d’Annunzio per manifestazione carn x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.