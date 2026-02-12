Pastena tamponamento sul Lungomare Marconi | auto finisce contro un edificio un ferito

Una macchina ha tamponato un edificio sul Lungomare Marconi a Pastena questa mattina. L’incidente si è verificato tra il tratto in direzione del centro e una traversa di via Gaetano del Mercato. Una persona è rimasta ferita e portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Paura nella mattinata di oggi nel quartiere Pastena, dove si è verificato un incidente stradale nel tratto compreso tra il Lungomare Marconi, in direzione del centro cittadino, e una traversa di via Gaetano del Mercato. Secondo le prime informazioni, per motivi ancora in fase di accertamento, un’auto avrebbe tamponato un altro veicolo con un impatto particolarmente violento. A riportare le conseguenze maggiori sarebbe stata una Peugeot 2008, che dopo lo scontro ha terminato la propria corsa contro le mura di un edificio, riportando danni rilevanti sulla fiancata lato guida. Il conducente è rimasto ferito ed è stato assistito sul posto dai soccorsi. 🔗 Leggi su Zon.it

