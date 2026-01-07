L'Arera ha bloccato le tariffe dei rifiuti per 63 Comuni della Puglia, con aggiornamenti tariffari stabiliti dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia (AGER) per il biennio 2024-2025. La decisione, datata 31 dicembre, riguarda le modifiche alle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, garantendo stabilità e trasparenza per i cittadini interessati.

La determinazione, risalente al 31 dicembre, “reca determinazioni in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni Comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025”. È riportato da Arera, Autorità per la regolazione dell’energia e delle reti. —– Di seguito in formato pdf il testo del provvedimento e l’elenco dei Comuni: 591-2025-R-rif 591-2025-R-rif-ALLEGATOA L'articolo Arera: bloccate le tariffe rifiuti di 63 Comuni della Puglia ELENCO Tari proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

