Morciano approva il bilancio tutte le imposte restano invariate Fondi per cimitero e parco del Conca

Il consiglio comunale di Morciano di Romagna ha approvato il bilancio di previsione, mantenendo invariate le aliquote fiscali. L’amministrazione conferma un approccio prudente, focalizzato sulla stabilità finanziaria, e assicura risorse dedicate ai servizi essenziali, come il cimitero e il parco del Conca. La decisione riflette l’attenzione alla gestione equilibrata delle risorse pubbliche in un contesto di continuità amministrativa.

Il consiglio comunale di Morciano di Romagna ha approvato il bilancio di previsione, uno strumento che conferma una linea di continuità amministrativa, improntata alla prudenza e alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente in un periodo di transizione, garantendo al tempo stesso la.

