Spettro autistico cosa prevedono le linee guida quale ruolo per la scuola? Apprendimento autonomia orientamento inserimento

La scuola secondaria di secondo grado avrà un ruolo più centrale nei percorsi di inserimento e autonomia degli studenti con autismo. Le nuove linee guida per l’autismo negli adulti, aggiornate al 2025, puntano a rafforzare il supporto durante la transizione verso la vita adulta. Le istituzioni scolastiche saranno chiamate a collaborare di più con famiglie e servizi, per accompagnare meglio i ragazzi nello sviluppo delle competenze e nell’orientamento.

Le nuove Linee guida per l’autismo negli adulti (aggiornamento 2025) attribuiscono un ruolo strategico alla scuola secondaria di secondo grado nei percorsi di transizione verso la vita adulta degli studenti con disturbo dello spettro autistico (PcASD). In questo quadro, la scuola non è solo contesto di apprendimento, ma luogo in cui si pongono le basi per l’autonomia, l’orientamento e l’inserimento sociale e lavorativo. La progettazione dei PCTO per studenti PcASD richiede tuttavia una personalizzazione concreta: non esperienze formali o generalizzate, ma attività significative, co-progettate con famiglie, enti formativi, aziende e servizi socio-sanitari.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Linee Guida

La Regione Puglia ha stanziato 2 milioni di euro per interventi dedicati ai giovani con disturbi dello spettro autistico, nell’ambito delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per il 2025.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Linee Guida

Autismo nei Lea ed esenzioni dal ticket per chi ne è affetto. Padua (Pd): Finalmente legge verso il traguardo. Ecco cosa prevede il nuovo testoIl ddl ha ottenuto ieri il parere favorele della commissione Bilancio del Senato. Ora si avvia il dibattito finale all'Igiene e sanità sul nuovo tetso unificato e sui relativi emendamenti. Nei suoi 6 ... quotidianosanita.it

Autismo. Anche la Camera approva la legge. Ma il testo deve comunque tornare al Senato per il sì definitivo. Ecco cosa prevede punto per puntoL'Aula di Montecitorio con 296 voti favorevoli e 6 contrari ha approvato la proposta di legge sull'autismo. Nel corso dei lavori sono stati respinti tutte le proposte emendative. Il testo approvato è ... quotidianosanita.it

L’articolo approfondisce come alcune caratteristiche dello spettro autistico - elaborazione sensoriale, teoria della mente, comunicazione implicita e monotropismo - possano incidere sulle relazioni affettive e sessuali, senza configurare una “sessualità autistica - facebook.com facebook