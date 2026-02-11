Durante il superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Dominik Paris ha avuto una giornata difficile. Già nelle prime battute, la sua gara si è fermata quando lo sci si è sganciato, lasciandolo a terra senza poter continuare. L’azzurro non ha sbagliato, ha solo avuto sfortuna: il problema è stato nei materiali, che lo hanno tradito proprio sul più bello.

Dominik Paris è caduto nelle battute iniziali del superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma il fuoriclasse altoatesino non ha commesso un errore ed è semplicemente stato sfortunato, tradito dai propri materiali. In uscita da una porta, mentre si stava dirigendo verso il sesto cancello affrontando una curva, l’azzurro ha perso lo sci destro. Dinamica molto semplice e tutt’altro che rara, ma che ha purtroppo colpito il nostro portacolori nell’importante gara sulla pista Stelvio di Bormio, dove sabato mattina era riuscito a conquistare la medaglia di bronzo in discesa libera. Il 36enne non ha avuto chissà che sollecitazioni in quel frangente, ma la talloniera si è aperta e lo sci è volato via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La sfortuna perseguita Dominik Paris: lo sci si sgancia nel superG delle Olimpiadi. Cos’è successo all’azzurro

Approfondimenti su Dominik Paris

Dominik Paris si prende il bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dominik Paris

La sfortuna perseguita il Panno Casentino di Audrey Hepburn (a rischio estinzione): furto di rame nell'unica azienda che ancora lo produceCi si mettono anche i ladri a infierire sulla Manifattura del Casentino di Soci, unica produttrice al mondo dell’omonimo Panno reso celebre da Audrey Hepburn, chiusa da luglio per mancanza di ordini e ... corrierefiorentino.corriere.it

Segui su Rai 2 HD, dalle 9 alle 22:45, le gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano - Cortina 2026. Oggi appuntamento con il Super-G maschile di sci alpino. In gara per l’Italia: Dominik Paris Giovanni Franzoni Ore 11:30 Gli orari (inizio gara, inizi - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 Pochi centesimi e tanta delusione. #TommasoSala (5º in coppia con Dominik Paris) ripercorre le sue sensazioni dopo la #combinata alpina a squadre. "Un onore gareggiare con Dom. Qui ha fatto la storia". @shalafi81 per i social di # x.com