Dominik Paris si è sganciato nel superG olimpico di Bormio. L'azzurro ha perso il controllo a metà discesa e ha dovuto abbandonare la gara. La sua performance si è interrotta bruscamente, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nel contesto olimpico di Milano Cortina 2026, Dominik Paris è tornato a essere al centro della scena nel superG disputato sulla pista Stelvio di Bormio. Un inconveniente tecnico ha influenzato l’esito della prova senza coinvolgere lesioni fisiche, mettendo in luce come la gestione dei materiali possa incidere sull’epilogo di una manche immediatamente decisiva. Il fuoriclasse altoatesino, con pettorale 13, è stato costretto a concludere la gara anzitempo a causa di un problema al sistema di fissaggio che ha provocato la perdita dello sci destro durante l’uscita da una porta, mentre si apprestava ad affrontare la curva verso il sesto cancello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dominik Paris: sci che si sgancia nel superG olimpico, cos'è successo all'azzurro

Durante il superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Dominik Paris ha avuto una giornata difficile.

