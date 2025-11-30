Parco lineare Sud da domani attivo divieto di sosta | l' appello dei residenti
Il comitato di quartiere Torre Lupo fa un appello al senso civico dei cittadini per una questione che riguarda vivibilità e sicurezza della zona.Con un post sulla pagina Facebook del comitato, si ricorda che a partire da domani, 1 dicembre 2025, sarà regolamentato e fatto rispettare il divieto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
I pini, che hanno tra gli 8 e i 10 anni di vita, garantiranno ampie aree ombreggiate e costituiranno la spina verde del parco lineare, definendo un percorso armonioso tra vegetazione e litoranea lungo l’asse nord-ovest/sud-est - facebook.com Vai su Facebook
La parabola del Parco Lineare Sud, dove si fa il bagno tra i liquami - Una volta completati i 4 chilometri di lungomare aggiuntivo del Parco Lineare Sud costituiranno un punto di forza per Reggio Calabria. Riporta rainews.it
Il Parco lineare delle Mura: cosa manca alla realizzazione di un progetto rimasto nei cassetti - La potenza distruttiva degli agenti atmosferici; le radici di piante “spaccasassi” come il bagolaro o l’ailanto; le emissioni inquinanti dei bus turistici in sosta. Come scrive romatoday.it