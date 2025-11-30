Parco lineare Sud da domani attivo divieto di sosta | l' appello dei residenti

Reggiotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato di quartiere Torre Lupo fa un appello al senso civico dei cittadini per una questione che riguarda vivibilità e sicurezza della zona.Con un post sulla pagina Facebook del comitato, si ricorda che a partire da domani, 1 dicembre 2025, sarà regolamentato e fatto rispettare il divieto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

