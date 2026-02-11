Pompei guide turistiche in protesta | Postazione cancellata dopo 15 anni

Le guide turistiche di Pompei sono scese in piazza per protestare contro la cancellazione della loro postazione di lavoro. Dopo 15 anni, il punto di riferimento all’interno degli scavi è stato rimosso, lasciando molte guide senza un punto di appoggio e creando confusione tra i visitatori e gli operatori. La situazione resta tesa, e le guide chiedono chiarimenti alle autorità.

