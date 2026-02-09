Vinicio Capossela in concerto all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei

Vinicio Capossela ha fatto tappa all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei per festeggiare il ventennale dell’album “Ovunque proteggi”. Il pubblico ha riempito il sito antico, ascoltando dal vivo le canzoni che hanno segnato due decenni. Capossela ha cantato e suonato davanti a un pubblico entusiasta, che ha riempito l’area storica con applausi e entusiasmo. La serata si è conclusa con un’atmosfera di festa e ricordo di un artista che da sempre unisce musica e storia.

Vinicio Capossela, in occasione del ventennale dell'album 'Ovunque proteggi', terrà un concerto nell'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. L'appuntamento, fissato per il 13 luglio, segnerà il quattordicesimo evento di 'Beats Of Pompeii', rassegna che fonde arte, storia e musica nel sito Unesco. "Ovunque proteggi", sesto lavoro in studio di Capossela, registrato nelle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, segnò una svolta nella sua carriera, proiettandolo tra i massimi interpreti della musica italiana colta.

