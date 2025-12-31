Sosta la rivoluzione a Ravenna | nuove zone a pagamento e parcheggi più cari

A Ravenna, a partire dal 1° marzo 2026, entreranno in vigore nuove norme sulla sosta. Le tariffe dei parcheggi a pagamento saranno aggiornate, le zone a pagamento si estenderanno e saranno introdotte nuove opzioni di abbonamento. Queste modifiche, dopo 13 anni, mirano a migliorare la gestione del traffico e l’efficienza dei servizi di parcheggio in città.

Ravenna, 31 dicembre 2025 – Dopo 13 anni, dal 1° marzo 2026, le regole per la sosta nei parcheggi comunali in città sarà rivoluzionata: cambieranno le tariffe, aumenteranno le strisce blu e ci saranno nuove possibilità di abbonamento. Il nuovo piano per la sosta è stato approvato ieri mattina dalla Giunta. "Dal 2012 – esordisce il sindaco Alessandro Barattoni – la mobilità, l'accessibilità ai centri, l'alimentazione delle auto e la volontà di stare all'aperto sono cambiate, con necessità di trovare un nuovo equilibrio. Per questo abbiamo pensato a una semplificazione del sistema dei parcheggi, elaborata anche grazie al confronto con le associazioni di categoria".

