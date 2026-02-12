Papocchio Capannelle per salvare l' ippodromo spunta l' ipotesi Zètema

L’ippodromo delle Capannelle rischia di chiudere, ma ora spunta una proposta per salvarlo. Si parla di un’ipotesi legata a Zètema, l’azienda che gestisce anche altri impianti e servizi pubblici. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i lavoratori e gli appassionati aspettano notizie chiare. La questione sta creando molte tensioni in città, con opinioni divise tra chi vuole preservare la tradizione e chi cerca soluzioni alternative.

Dalla cultura agli impianti sportivi, dalle spiagge libere alla comunicazione sui social network «a supporto» di sindaco e giunta, e ora anche l' ippodromo delle Capannelle. Quando spunta una magagna o un'esigenza improvvisa, spesso è Zètema il paracadute del Campidoglio e potrebbe accadere anche nel caso dell'ippodromo, rimasto senza gestore dopo la mancata firma di Marsicana srl, a cui il Comune di Roma ha notificato la decadenza dalla concessione ottenuta dalla società abruzzese con il bando di dicembre scorso. Ma il salvataggio di Capannelle grazie a Zètema, a cui il Campidoglio sta lavorando in queste ore, potrebbe essere soltanto parziale, lasciando fuori il cuore delle attività dell'ippodromo: le competizioni.

