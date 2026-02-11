Papocchio Capannelle la salvezza dell' ippodromo oltre il fotofinish

Alla Capannelle la situazione dell’ippodromo resta incerta. La gara per la gestione del 2026 sembrava ormai chiusa con l’affidamento a Marsicana srl, ma il futuro resta appeso a un filo. Tra bandi deserti, proroghe e gare in attesa di aggiudicazione, la gestione dell’impianto di proprietà di Roma Capitale si trascina tra incertezze che rischiano di trasformarsi in un nuovo disastro. La vicenda si gioca oltre il fotofinish, con un’ultima gara che sembra aver deciso, ma che ancora non dà la certe

All' ippodromo delle Capannelle la differenza tra salvezza e disastro si gioca oltre il fotofinish. Quella della gestione dell'impianto, di proprietà di Roma Capitale, è una vicenda che ha assunto sfumature al limite del tragicomico, tra bandi deserti (quello per il 2025), altri scaduti da oltre un anno e mezzo (la gara europea da 27 milioni di cui si attende l'aggiudicazione), in mezzo ulteriori proroghe al vecchio gestore Hippogroup, che però sembra ormai uscito di scena, e infine l'ultimo bando per la gestione 2026 che sembrava arrivato a dama, con l'aggiudicazione a Marsicana srl firmata il 9 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

