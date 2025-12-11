Ippodromo di Capannelle | il nuovo gestore entro Natale

Entro Natale sarà annunciato il nuovo gestore dell'ippodromo di Capannelle a Roma. La procedura negoziata, che riguarda la gestione e l'amministrazione dell'impianto, è stata avviata recentemente e l'esito è atteso a breve. Questo passaggio segna un importante passo avanti per il futuro dell'ippodromo, uno dei punti di riferimento nel panorama ippico della capitale.

AGI - Nel pomeriggio di ieri, sul portale 'Tuttogare' del Comune di Roma, è apparso l'avviso dell'inizio della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di custodia, gestione e conduzione dell'ippodromo di Capannelle, in via Appia Nuova, per il 2026. Si entra quindi nella fase due del bando che ha lo scopo di salvare lo storico impianto di corse della Capitale. Il prossimo 5 gennaio, Hippogroup, che da anni ha la gestione e che nel 2025 ha operato in proroga, restituirà le chiavi e ha già avviato i licenziamenti dei suoi 29 dipendenti che ieri hanno scioperato nel piazzale antistante l'ippodromo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ippodromo di Capannelle: il nuovo gestore entro Natale

