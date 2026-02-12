La Chiesa fa sapere che su gay e trans la dottrina resta ferma, ma invita tutti. Papa Leone XIV ha chiarito che non ci sono cambiamenti ufficiali, anche se si invita comunque a rispettare e accogliere le persone. La posizione resta netta, senza fraintendimenti, e la Chiesa si rivolge a tutti, senza esclusioni.

La Chiesa invita “tutti” ma su omosessuali e trans la dottrina “non cambia”. Poche e chiare parole per rendere fruibile e lineare un dossier tanto spinoso quanto delicato, prendendo le distanze da qualsiasi possibile equivoco. Papa Leone XIV lo ribadisce nell’intervista ad Elise Ann Allen che ha realizzato un’accurata biografia su Prevost in una serie di incontri in quel di Castel Gandolfo, già uscita in Perù a settembre e in questi giorni diffusa nella versione italiana. Insomma, sulla realtà Lgbtq, il Santo Padre, in un estratto pubblicato in anteprima sulle colonne di La Repubblica, ha espresso il proprio pensiero tracciando una linea di confine ben marcata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV chiaro e trasparente: “Su gay e trans la dottrina non cambia ma la Chiesa invita tutti”

