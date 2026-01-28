Papa Leone XIV e una Chiesa dell’arte | da Van Gogh alle sacre reliquie

Questa mattina, nella basilica di San Pietro, si è tenuta una mostra dedicata a Papa Leone XIV e alla sua passione per l’arte. L’evento ripercorre il suo rapporto con artisti come Van Gogh e le sacre reliquie, mostrando un Papa che ha saputo parlare anche attraverso le opere d’arte. Durante l’inaugurazione, i visitatori hanno potuto ammirare alcune delle sue testimonianze e scoprire come abbia portato un nuovo linguaggio nel mondo ecclesiastico.

Quando Papa Leone XIV aveva concluso la sua prima udienza generale il 21 maggio citando il «Seminatore al tramonto» di Vincent van Gogh, qualcosa sembrava cambiato nel linguaggio pontificio. In quel momento, oltre al suo ruolo effettivo di Pontefice, Leone appariva quasi come un «pittore della parola», un «teologo del pennello», che utilizza sapientemente l'arte per spiegare ai fedeli la parabola del seminatore. Il capolavoro del 1888, conservato al Museo Kröller-Müller di Otterlo, è diventato chiave interpretativa del Vangelo che si semina senza distinzioni, come il contadino di Van Gogh getta il seme nella terra al tramonto.

