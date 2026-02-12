Il Papa | La dottrina della Chiesa su gay e transgender non cambia

Il Papa ha ribadito che la dottrina della Chiesa su gay e transgender non cambia. In un’intervista, Leone XIV ha spiegato che le posizioni ufficiali restano le stesse, senza alcuna novità in vista. La Chiesa quindi conferma il suo insegnamento, senza apportare modifiche alle sue posizioni tradizionali.

La dottrina della Chiesa su gay e trans non cambia. Lo dice Leone XIV nell’intervista concessa a Elisa Ann Allen per il libro sul pontefice edito da Mondadori e oggi anticipata da Repubblica. Prevost parla in primo luogo del suo dualismo americano: «Sono, ovviamente, statunitense, e mi sento molto statunitense, ma amo anche tanto il Perù e il popolo peruviano, che fanno parte di ciò che sono. Ho trascorso metà della mia vita ministeriale in Perú, e per questo la prospettiva latinoamericana è per me preziosa. Ciò si riflette anche nell’apprezzamento che nutro per la vita della Chiesa in America Latina, che è stata significativa sia per il mio legame con papa Francesco, sia per la mia comprensione di parte del progetto che egli aveva per la Chiesa e di come possiamo procedere verso una vera visione profetica per la Chiesa di oggi e di domani».🔗 Leggi su Open.online

