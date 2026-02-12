Paolo Borsellino umiliato dallo Stato | cosa ha scritto ai magistrati il fratello Salvatore

Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso a Palermo, si sente abbandonato dallo Stato. Dopo due mesi di attese, la Procura di Caltanissetta non ha ancora fatto passi concreti sull’inchiesta sui mandanti della strage di via d’Amelio. Salvatore, 83 anni, chiede risposte e rivendica più azioni per fare luce su quella giornata drammatica.

Salvatore Borsellino, 83 anni, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso con cinque agenti della sua scorta, da due mesi sta attendendo che la Procura di Caltanissetta esegua atti di indagine urgenti e a sorpresa nell'inchiesta sui mandanti della strage di via d'Amelio. L'attività è stata ordinata il 19 dicembre 2025 dalla giudice per le indagini preliminari, Graziella Luparello. Da allora la Procura nissena si sottrae all'obbligo del giudice ipotizzando una presunta abnormità nel provvedimento giudiziario (primo e unico caso in 78 anni di Costituzione democratica). La questione, su iniziativa della Procura di Caltanissetta, è stata affidata alla Corte di cassazione che, trattandosi di un'indagine urgente e a sorpresa su una strage e sei servitori dello Stato trucidati, ha iscritto il procedimento soltanto il 24 gennaio 2026.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Borsellino Procura

Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia, aspetta da due mesi che la Procura di Caltanissetta faccia passi avanti nell’indagine sui mandanti dell’attentato di via d’Amelio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Borsellino Procura

Paolo Borsellino umiliato dallo Stato: cosa ha scritto ai magistrati il fratello SalvatoreSalvatore Borsellino, 83 anni, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso con cinque agenti della sua scorta, da due mesi sta attendendo che la Procura di Caltanissetta esegua atti di indagine u ... today.it

Borsellino e la strage di via d'Amelio: a 33 anni di distanza le istituzioni e la politica ricordano il giudice ucciso dalla mafiaLa strage di via D'Amelio ha impresso un segno indelebile nella storia italiana. La morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, ... ilgiornale.it

C à N R Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il giudice ucciso da Cosa Nostra, ha aderito al comitato civile per il NO al Referendum della giustizi - facebook.com facebook