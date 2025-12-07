Sandokan dove è stato scritto a Torino dallo scrittore che non ha mai visto i mari del Sud | quando vedere la serie in tv
"I vertici Rai stanno defibrillando Emilio Salgari per fargli scrivere altre storie!" Fiorello, a La Pennicanza, martedì 2 dicembre, il giorno dopo la messa in onda di Sandokan con questa battuta nel suo programma pomeridiano che va in onda su Radio 2, ha immaginato la soddisfazione di Viale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Sandokan”, intervista ad Alanah Bloor: “Interpretare Lady Marianne è stato un regalo, mi ha insegnato tanta sicurezza. Can Yaman si è preso cura di me, sul set sa fare tutto”
Sandokan su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate
Dov’è stato girato il nuovo Sandokan: l’Italia diventa Borneo, Malesia e Singapore, la serie parte col botto
Sandokan, quello del 1976. E’ stato uno degli sceneggiati più celebri ed apprezzati della storia della televisione italiana, una vera pietra miliare, le cui riprese durarono più di quattro anni. Il regista Sergio Sollima, coadiuvato da validi collaboratori, riuscì con s - facebook.com Vai su Facebook
Sandokan di #AffariTuoi gioca stasera, quando sarebbe stato perfetto farlo giocare ieri sera. È modo di comportarsi? #Sandokan Vai su X