Sandokan dove è stato scritto a Torino dallo scrittore che non ha mai visto i mari del Sud | quando vedere la serie in tv

Torinotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I vertici Rai stanno defibrillando Emilio Salgari per fargli scrivere altre storie!" Fiorello, a La Pennicanza, martedì 2 dicembre, il giorno dopo la messa in onda di Sandokan con questa battuta nel suo programma pomeridiano che va in onda su Radio 2, ha immaginato la soddisfazione di Viale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

