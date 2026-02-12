Paolo Borsellino umiliato dallo Stato | cosa sta succedendo

Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia, aspetta da due mesi che la Procura di Caltanissetta faccia passi avanti nell’indagine sui mandanti dell’attentato di via d’Amelio. Nonostante le promesse, ancora nessun atto concreto è stato messo in atto. La famiglia insiste, ma la burocrazia sembra bloccata. La speranza di fare luce sulla verità resta viva, anche se il tempo passa e le risposte latitano.

Salvatore Borsellino, 83 anni, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso con cinque agenti della sua scorta, da due mesi sta attendendo che la Procura di Caltanissetta esegua atti di indagine urgenti e a sorpresa nell'inchiesta sui mandanti della strage di via d'Amelio. L'attività è stata ordinata il 19 dicembre 2025 dalla giudice per le indagini preliminari, Graziella Luparello. Da allora la Procura nissena si sottrae all'obbligo del giudice ipotizzando una presunta abnormità nel provvedimento giudiziario (primo e unico caso in 78 anni di Costituzione democratica). La questione, su iniziativa della Procura di Caltanissetta, è stata affidata alla Corte di cassazione che, trattandosi di un'indagine urgente e a sorpresa su una strage e sei servitori dello Stato trucidati, ha iscritto il procedimento soltanto il 24 gennaio 2026.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Paolo Borsellino umiliato

Ultime notizie su Paolo Borsellino umiliato

