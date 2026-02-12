Paolo Battistel a Cento | alla Gipsoteca Museo Vitali un viaggio nella magia delle fiabe

Sabato 14 febbraio alle 17, alla Gipsoteca Museo Vitali di Cento, si terrà un incontro dedicato alle fiabe. Paolo Battistel guiderà i presenti in un viaggio tra le storie che da sempre affascinano grandi e piccoli. L’evento promette di svelare i segreti della magia delle fiabe e di far rivivere le emozioni che queste storie trasmettono.

Le fiabe e la loro magia saranno al centro dell’incontro in programma sabato 14 febbraio alle ore 17 alla Gipsoteca Museo Vitali del Comune di Cento. Protagonista dell’appuntamento culturale sarà lo scrittore Paolo Battistel, che dialogherà con il pubblico sul fascino senza tempo del racconto fiabesco. L’iniziativa si svolgerà in uno dei luoghi simbolo della cultura centese, la Gipsoteca Museo Vitali, spazio che custodisce opere e memorie artistiche e che per l’occasione diventerà cornice ideale per un viaggio nel mondo dell’immaginazione. Le fiabe, con i loro castelli, i personaggi archetipici e i messaggi universali, saranno raccontate non solo come storie per l’infanzia, ma come strumenti capaci di parlare a ogni età, attraversando generazioni e culture. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

