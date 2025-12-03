Nemi Natale da favola | la magia delle fiabe prende vita nel borgo

Nemi, 3 dicembre 2025 – Quest’anno Nemi si veste di incanto: oltre cento installazioni luminose e scenografiche trasformeranno il centro storico e le aree circostanti in un itinerario emozionale dedicato alle fiabe più amate, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Peter Pan, fino a Pinocchio. Un percorso tra luci, colori e ambientazioni suggestive, pensato per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. La collaborazione con il format This Is Wonderland, format originale firmato Lux Eventi, darà vita a un’esperienza natalizia completamente nuova, avvolgendo il borgo in un’atmosfera fiabesca. “Sono orgoglioso di annunciare che Nemi sarà candidata nel 2026 al concorso nazionale Borgo dei Borghi per il titolo di “Borgo più bello d’Italia”, e questa iniziativa natalizia ne è la prova. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

