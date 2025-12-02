Natale a Nemi la magia delle fiabe prende vita nel borgo

Tg24.sky.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama “Il Natale da favola nel borgo”, l'eventoi pensato dal comune di Nemi per le festività natalizie. Oltre cento installazioni luminose e scenografiche trasformeranno il centro storico e le aree circostanti in un itinerario dedicato alle fiabe più amate, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Peter Pan, fino a Pinocchio. Un percorso tra luci, colori e ambientazioni suggestive, pensato per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con This Is Wonderland, format originale firmato Lux Eventi, realtà creativa legata alla storia e alla tradizione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

natale a nemi la magia delle fiabe prende vita nel borgo

© Tg24.sky.it - Natale a Nemi, la magia delle fiabe prende vita nel borgo

Scopri altri approfondimenti

natale nemi magia fiabeNemi natale da favola: piu' di 100 istallazioni luminose e la magia delle fiabe prende vita nel borgo - Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... Riporta adnkronos.com

natale nemi magia fiabeIl Natale da Favola nel Borgo a Nemi - Il Comune di Nemi presenta “Il Natale da Favola nel Borgo”, un grande evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con This Is Wonderland, format originale firmato Lux Eventi. Si legge su romatoday.it

natale nemi magia fiabeNemi si veste di luce: oltre 100 installazioni luminose nell’evento del Natale da favola ad ingresso gratuito - Il Natale a Nemi quest’anno promette di essere davvero speciale: il borgo dei Castelli Romani si prepara ad accogliere grandi e piccoli con “Nemi Natale da Favola”, un evento gratuito che trasforma il ... Segnala msn.com

Natale 2024: Le esperienze da regalare per ritrovare la magia delle fiabe e dei Grandi Classici - Regali last minute per passare momenti in compagnia della famiglia o degli amici senza dimenticare lo spirito fanciullesco di quando si era più piccoli. Scrive panorama.it

natale nemi magia fiabeVivere il Natale con le fiabe più belle - In occasione del Natale 2025, Quasar Village promuove “Fiabe sotto l’Albero”, un’iniziativa originale e coinvolgente, rivolta ai clienti e, in particolare, ai bambini delle scuole del territorio. Lo riporta perugiatoday.it

Romanzi, fiabe e antologie ambientate a Natale da regalare e regalarsi - Ultime ore utili per acquistare gli ultimi regali ma anche per regalare qualcosa a se stessi. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Nemi Magia Fiabe