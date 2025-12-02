Natale a Nemi la magia delle fiabe prende vita nel borgo

Si chiama “Il Natale da favola nel borgo”, l'eventoi pensato dal comune di Nemi per le festività natalizie. Oltre cento installazioni luminose e scenografiche trasformeranno il centro storico e le aree circostanti in un itinerario dedicato alle fiabe più amate, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Peter Pan, fino a Pinocchio. Un percorso tra luci, colori e ambientazioni suggestive, pensato per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con This Is Wonderland, format originale firmato Lux Eventi, realtà creativa legata alla storia e alla tradizione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Natale a Nemi, la magia delle fiabe prende vita nel borgo

Scopri altri approfondimenti

Il Natale da Favola nel Borgo a Nemi ift.tt/Ue8TSDL Vai su X

È iniziato un Natale da Favola a Nemi con le installazioni luminose a tema Disney in occasione del Natale #castellinotizie #castelliromani #Nemi #natale #disneylove - facebook.com Vai su Facebook

Nemi natale da favola: piu' di 100 istallazioni luminose e la magia delle fiabe prende vita nel borgo - Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... Riporta adnkronos.com

Il Natale da Favola nel Borgo a Nemi - Il Comune di Nemi presenta “Il Natale da Favola nel Borgo”, un grande evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con This Is Wonderland, format originale firmato Lux Eventi. Si legge su romatoday.it

Nemi si veste di luce: oltre 100 installazioni luminose nell’evento del Natale da favola ad ingresso gratuito - Il Natale a Nemi quest’anno promette di essere davvero speciale: il borgo dei Castelli Romani si prepara ad accogliere grandi e piccoli con “Nemi Natale da Favola”, un evento gratuito che trasforma il ... Segnala msn.com

Natale 2024: Le esperienze da regalare per ritrovare la magia delle fiabe e dei Grandi Classici - Regali last minute per passare momenti in compagnia della famiglia o degli amici senza dimenticare lo spirito fanciullesco di quando si era più piccoli. Scrive panorama.it

Vivere il Natale con le fiabe più belle - In occasione del Natale 2025, Quasar Village promuove “Fiabe sotto l’Albero”, un’iniziativa originale e coinvolgente, rivolta ai clienti e, in particolare, ai bambini delle scuole del territorio. Lo riporta perugiatoday.it

Romanzi, fiabe e antologie ambientate a Natale da regalare e regalarsi - Ultime ore utili per acquistare gli ultimi regali ma anche per regalare qualcosa a se stessi. Lo riporta ilmessaggero.it