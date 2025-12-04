Pallanuoto Trieste eliminata in Euro Cup Savona sconfitto ma salva il primo posto
Serata negativa per le squadre italiane impegnate nella quinta giornata dell’ Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: Trieste viene sconfitta ed eliminata, mentre Savona esce battuto ma salva il primo posto grazie alla differenza reti negli scontri diretti e sarà padrone del proprio destino nell’ultima giornata. Nel Girone B saluta la competizione la Pallanuoto Trieste, sconfitta in casa dai magiari dello Szolnoki Dozsa Praktiker, che passano per 12-15 e si giocheranno il primo posto nell’ultimo turno in casa degli spagnoli del CN Barcelona, corsari in Romania contro la Dinamo Bucuresti, battuta per 10-19. 🔗 Leggi su Oasport.it
