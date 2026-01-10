Giornata speciale di solidarietà dei donatori Afds con Discostajare

Le sezioni Afds di Carlino e Pozzuolo del Friuli organizzano una giornata di solidarietà dedicata ai donatori di sangue. Un’iniziativa volta a valorizzare il gesto di altruismo e a rafforzare il senso di comunità nel Friuli. Un’occasione per condividere valori e sensibilizzare sulla importanza della donazione, in un contesto di collaborazione e solidarietà tra volontari e cittadini.

