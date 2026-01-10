Giornata speciale di solidarietà dei donatori Afds con Discostajare
Le sezioni Afds di Carlino e Pozzuolo del Friuli organizzano una giornata di solidarietà dedicata ai donatori di sangue. Un’iniziativa volta a valorizzare il gesto di altruismo e a rafforzare il senso di comunità nel Friuli. Un’occasione per condividere valori e sensibilizzare sulla importanza della donazione, in un contesto di collaborazione e solidarietà tra volontari e cittadini.
La solidarietà dei donatori di sangue del Friuli è proverbiale, ma le sezioni Afds di Carlino e Pozzuolo del Friuli hanno insieme organizzato una giornata di solidarietà ancora più speciale, un atto di altruismo che va oltre la donazione. La giornata di sabato 17 gennaio, sarà piena di musica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
