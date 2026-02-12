Pallacanestro Varese | Luci a Masnago svela retroscena e strategie con Max Ferraiuolo per affrontare Trento e Brescia

Questa sera a Masnago si torna in campo per la partita contro Trento e Brescia. Max Ferraiuolo svela i retroscena e le strategie della squadra, che sta lavorando intensamente per migliorare e affrontare le sfide di questo campionato. La società e i giocatori sono concentrati, pronti a mettere in campo tutta la loro energia.

Varese a Confronto: "Luci a Masnago" Analizza il Presente e Racconta i Segreti di Max Ferraiuolo. La pallacanestro varesina si prepara ad un approfondito esame di coscienza. La trasmissione radiofonica "Luci a Masnago" torna giovedì 12 febbraio su Radio Materia per analizzare il momento delicato della Pallacanestro Varese, tra le sfide imminenti contro Trento e Brescia e un sul nuovo assetto societario. Ospite speciale della diciassettesima puntata sarà Massimo Ferraiuolo, storico team manager del club, pronto a svelare aneddoti e retroscena. Un Appuntamento con la Realtà Biancorossa. "Luci a Masnago", condotta da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni, è diventata un punto di riferimento per i tifosi varesini.

