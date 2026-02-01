Varese si lascia sorprendere in casa. La squadra di casa viene battuta nettamente 61-76 da UnaHotels, che mostra un gioco più deciso e aggressivo. La squadra ospite si prende il secondo successo in pochi giorni e si avvicina in classifica ai biancorossi. La partita si decide nel secondo tempo, quando UnaHotels prende il comando e non si lascia più raggiungere. La sconfitta mette in difficoltà Varese, ora a pari punti con gli avversari.

Reggio Emilia, 1 febbraio 2026 – Una UnaHotels solida e brillante, nonchè decisamente più concentrata e aggressiva, e per maggior minutaggio, espugna d'autorità il tradizionalmente ostico parquet di Masnago, agganciando in classifica la stessa Varese e ottenendo un importante 2-0 nello scontro diretto. Dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale da qui a fine stagione. Reggio ottiene il blitz perchè gioca con adeguata concentrazione e intensità per buona parte della contesa, trovando importanti apporti sia dallo starting-five, che dalla panchina. Che produce più di 30 punti, metà dei quali realizzati dal lungo colombiano Echenique, finalmente solido e concreto anche in retroguardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Varese-Una Hotels 61-76: biancorossi autoritari a Masnago

Approfondimenti su Varese UnaHotels

Una Hotels-Oradea 90-59: una prestazione convincente per i biancorossi di Reggio Emilia, che rialzano la testa dopo le difficoltà del campionato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Varese UnaHotels

Argomenti discussi: Milano-Varese, ritorno al PalaLido per il derby del lunedì sera; Hotel mai aperti trasformati in condomini; Cairese-Varese 1-1, la diretta della partita.

Openjobmetis Varese – Una Hotels Reggio Emilia61-76: le pagelleVARESE – Ancora una formazione lombarda per la Pallacanestro Reggiana che stavolta si impone fuori casa, dominando dall’inizio alla fine Ecco le pagelle dei biancorossi. 0 Jaylen Barford (12 punti): i ... reggionline.com

Basket, Openjobmetis Varese – Una Hotels Reggio Emilia | La diretta del matchVARESE – La Pallacanestro Reggiana prova a riprendere quota in classifica, tentando il blitz, alle ore 18 a Masnago contro l’Openjometis, fresca vincitrice in casa dell’Olimpia. Una partita certamente ... reggionline.com

Di nuovo in campo oggi alle 18 all’Itelyum Arena, nella penultima gara del 18esimo turno della Serie A di basket, la Una Hotels sfida la Pallacanestro Varese - facebook.com facebook

Openjobmetis Varese-UNA Hotels Reggio Emilia | La situazione e dove vederla in tv @Sportando x.com