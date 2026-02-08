Aquila Trento-Pallacanestro Varese | dove vedere la partita in tv e ultime notizie

La partita tra Aquila Trento e Varese si gioca questa sera e molti vogliono sapere dove seguirla in tv. La sfida mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre, che cercano di muovere la classifica. Gli appassionati potranno seguire il match su canali dedicati, mentre sui social si discute già di formazioni e probabilità di risultato.

La sfida tra la Dolomiti Energia Trentino e l’Openjobmetis Varese rappresenta un appuntamento importante nel calendario della stagione, offrendo uno sguardo sull’equilibrio tra le forze in campo e sulla natura delle competizioni italiane di basket. La partita si preannuncia come un confronto ricco di tensione e di spunti tattici, con le due formazioni pronte a mettere in campo tutto il loro potenziale. La squadra di casa, la Dolomiti Energia Trentino, arriva da una serie di risultati positivi, consolidando il proprio ruolino di marcia grazie a una vittoria importante contro Bologna in campionato, e con una sconfitta di Chemnitz in Eurocup. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Aquila Trento, doppia tegola verso la sfida Varese e il ratiopharm UlmDoppia assenza per la partita di domenica contro Varese per la Dolomiti Energia Trentino, con coach Massimo Cancellieri che dovrà fare a meno di Devante' Jones e Cheick Niang. pianetabasket.com

Dolomiti Energia Trentino a caccia di due punti ospita VareseÈ l’ultima gara casalinga di Serie A prima della pausa dedicata alle Coppe Nazionali e alle finestre delle Nazionali ... ladigetto.it

