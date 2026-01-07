Crans Montana spunta un video di Capodanno 2020 con le stesse bottiglie incendiarie | Fate attenzione alla schiuma

Un video di Capodanno 2020 al locale La Constellation di Crans Montana mostra le stesse bottiglie incendiarie, accompagnate dall'avviso:

Mentre in Italia è il giorno dei funerali delle giovani vittime di Crans-Montana e in Svizzera proseguono le indagini per accertare le responsabilità dell'incendio, l'emittente Rts ha diffuso un video del Capodanno 2020 nello stesso locale "La Constellation". "Fate attenzione alla schiuma!".

È fuggita con la cassa. Spunta un nuovo video sulla proprietaria del locale di Crans-Montana - Due telecamere di sorveglianza fuori dal locale avrebbero ripreso Jessica Moretti mentre fugge dal bar in fiamme, mentre il figlio e "capo staff" sarebbe scappato dopo aver rotto le vetrate della terr ... msn.com

“Attenzione alla schiuma”: spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana - Montana avvertire i clienti del rischio incendio legato alla schiuma infiammabile del ... fanpage.it

Oggi in tutte le scuole italiane osservato un momento di raccoglimento per le vittime dell'incendio di Crans-Montana - facebook.com facebook

#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com

