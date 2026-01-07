Crans Montana spunta un video di Capodanno 2020 con le stesse bottiglie incendiarie | Fate attenzione alla schiuma

Da today.it 7 gen 2026

Un video di Capodanno 2020 al locale La Constellation di Crans Montana mostra le stesse bottiglie incendiarie, accompagnate dall'avviso:

Mentre in Italia è il giorno dei funerali delle giovani vittime di Crans-Montana e in Svizzera proseguono le indagini per accertare le responsabilità dell'incendio, l'emittente Rts ha diffuso un video del Capodanno 2020 nello stesso locale "La Constellation". "Fate attenzione alla schiuma!". 🔗 Leggi su Today.it

