Montecatini Terme, 20 dicembre 2025 – Ha iniziato a urlare nel cuore della notte, lanciando bottiglie di vetro dal terrazzo. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Montecatini, supportati da una volante del commissariato, sono intervenuti nella zona di via Manin a causa di un magrebino che ha perso la testa, nella notte tra giovedì e venerdì. L’uomo, senza nessun motivo, è corso all’improvviso nella parte esterna della sua abitazione, iniziando a proferire frasi sconnesse e deliranti. I residenti della zona si sono spaventati molto, temendo che la situazione potesse degenerare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lancio di bottiglie dal terrazzo: arrestato

Leggi anche: Buscate, vende la droga lanciandola dal terrazzo: blitz della polizia, arrestato

Leggi anche: Vede gli agenti e tenta di liberarsi della droga lanciandola dal terrazzo: 23enne arrestato dalla Polizia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lancio di bottiglie dal terrazzo: arrestato.

Lancio di bottiglie dal terrazzo: arrestato - Scattato l’arresto per aggressioni e lesioni a pubblico ufficiale ... lanazione.it