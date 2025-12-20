gioielliere freddato in casa a trieste con un colpo di pistola alla nuca ipotesi rapina

Nicola Granieri, gioielliere 73enne, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco sparato alla nuca, presumibilmente mercoledì scorso. Il corpo senza vita è stato ritrovato da un amico in via Machlig a Trieste, dove la vittima viveva, nella giornata di giovedì. Nell’abitazione del gioielliere, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, ci sarebbero stati soldi in contanti, oro e diversi Rolex Daytona (una trentina). Una parte di questi oggetti è stata rubata, ma la maggior parte dei valori è rimasto nell’appartamento. Sul corrimano, lungo le scale, sul muro e sulla porta del penultimo piano sono state rinvenute delle tracce, sequestrati anche due dispositivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

