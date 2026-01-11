Roma | furto nella notte in una gioielleria ai Colli Albani indagini in corso

Un furto audace è avvenuto nella notte in una gioielleria situata in via Mario Menghini, nel quartiere Colli Albani di Roma. Il colpo è stato perpetrato intorno alle 3 di questa notte. Immediatamente dopo la segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piazza Dante. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, almeno tre individui hanno infranto le vetrine dell'esercizio commerciale, riuscendo a impossessarsi di una quantità significativa di gioielli e orologi, prima di darsi alla fuga a bordo di un'auto di colore chiaro. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione.

