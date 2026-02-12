Palermo onde alte 6 metri | crociera Costa arriva in anticipo Grosso albero si schianta a Borgetto

Una tempesta di vento e onde alte fino a sei metri ha spinto la nave Costa a sbarcare in anticipo nel porto di Palermo. Nel frattempo, un grosso albero si è schiantato a Borgetto, creando ulteriori problemi alla viabilità locale. La Sicilia occidentale si trova sotto scacco da questa ondata di maltempo che, già dalle prime ore, ha provocato disagi e danni in diverse zone.

Una violenta ondata di maltempo sta colpendo la Sicilia occidentale fin dalle prime ore di questa mattina, causando pesanti disagi ai trasporti marittimi e danni nell’entroterra palermitano. Caos collegamenti: crociere deviate e traghetti fermi Le avverse condizioni meteo-marine hanno stravolto il traffico nel porto di Palermo. La nave da crociera Costa, a causa del forte vento e delle mareggiate con onde alte fino a 6 metri, è stata costretta a rivedere il proprio itinerario: dopo aver saltato la tappa prevista a Tunisi, l'imbarcazione è approdata nel capoluogo siciliano con un giorno di anticipo per permettere lo sbarco dei passeggeri in sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa sera a Scaletta Zanclea, le onde del mare in tempesta hanno causato l'invasione della Statale 114, spingendo un grosso masso sull'asfalto.

