Onde anomale alte tre metri | 4 morti a Tenerife

Tgcom24.mediaset.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante gli avvisi di allerta dell'autorità, turisti in acqua nella zona di Los Gigantes per ammirare la mareggiata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

onde anomale alte tre metri 4 morti a tenerife

© Tgcom24.mediaset.it - Onde anomale alte tre metri: 4 morti a Tenerife

