Onde sempre più alte a Scaletta un grosso masso finisce in strada

Questa sera a Scaletta Zanclea, le onde del mare in tempesta hanno causato l'invasione della Statale 114, spingendo un grosso masso sull'asfalto. L'evento ha creato momenti di preoccupazione e ha reso necessario l'intervento delle autorità per mettere in sicurezza la strada. La situazione evidenzia l'impatto delle condizioni meteorologiche estreme sulla viabilità locale.

Momenti di paura questa sera a Scaletta Zanclea a causa del mare in tempesta. Le onde hanno ripetutamente invaso la Statale 114 spingendo sull'asfalto anche un grosso masso, rimasto al centro della carreggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito tra i tanti residenti che stazionavano in prossimità dei vicoli che portano in spiaggia. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Anas.

Maltempo in Campania, Ischia e Procida isolate: onde alte più di 3 metri nel GolfoA causa delle condizioni meteorologiche avverse, le isole di Ischia e Procida sono attualmente isolate, con onde che nel Golfo di Napoli superano i 3 metri di altezza.

Argomenti discussi: Raffiche di vento e onde sempre più alte a ridosso della case, sarà una notte insonne per chi abita vicino al mare; VIDEO | Onde sempre più alte al lungomare di Catania, sferzato dalla tempesta; Mareggiata su costa messinese, strada lungomare chiusa a Furci Siculo; Onde alte e cielo plumbeo minacciano la Statale 195: massima allerta.

Onde alte e cielo plumbeo minacciano la Statale 195: massima allertaOnde sempre più alte e cielo plumbeo accompagnano gli automobilisti in transito questa mattina sulla statale 195 Sulcitana tra Cagliari e Capoterra. La situazione, al momento, resta sotto controllo, ... msn.com

Migranti, nave di Emergency con 215 a bordo chiede porto più vicino: Maltempo, onde alte 3 metriLa Life Support di Emergency ha chiesto di avere un porto più vicino del porto assegnato di Ancona a causa del peggioramento delle condizioni del mare. Intanto Mediterranea Saving Humans ha fatto ... fanpage.it

Sicilia in ginocchio e danni quasi ovunque. Registrate onde alte più di 9 metri. - facebook.com facebook

Il # #ciclone harry si abbatte sul sud Italia, scuole chiuse per due giorni: «Onde alte fino a 9 metri». Perch... x.com